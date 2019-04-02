У Києві у масштабній ДТП зіткнулися чотири авто

У Києві 2 квітня на виїзді з Південного мосту зіткнулися відразу чотири автомобілі. Машини отримали серйозні пошкодження, проте обійшлося без постраждалих.

Першими зіткнулися Hyndai і Toyota, бо одна з машин намагалася вклинитися в ряд і не дотримала дистанцію, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після цього Skoda намагалася об'їхати Toyota, але, не розрахувавши дистанцію, притерлася бічною частиною. Цієї миті у Skoda ззаду влетів Peugeot", — зазначили у ЗМІ.

ДТП у Києві з 4 авто "Інформатор"

У Toyota відвалилося колесо і пом'ялася задня частина, у Honda — передня. У Skoda подряпалася бічна частина і утворилася вм'ятина ззаду.

ДТП у Києві з 4 авто "Інформатор"

Як писав OBOZREVATEL. у Києві у березні трапилася ДТП за участі чотирьох автомобілів. За словами свідків, одна з машин на високій швидкості пролетіла на "червоне" світло.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!