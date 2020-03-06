У Києві у маршрутці чоловік розбив дівчині ніс через зауваження. Відео 18+

У маршрутці, яка їхала від станції метро "Лісова" у Києві до Броварів, 6 березня чоловік розбив дівчині ніс у відповідь на прохання не хамити їй.
Перед цим між ними виник конфлікт. Ролик опублікували на сторінці "Київ оперативний" у Telegram (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
У Києві в маршрутці чоловік розбив дівчині ніс через зауваження
"В одній із маршруток, що прямувала у Бровари від станції метро "Лісова", трапився конфлікт між чоловіком та жінкою. Причини самого конфлікту поки невідомі, але завершилося все тим, що особа чоловічої статі розбила ніс жінці у відповідь на прохання не хамити їй", – йдеться у дописі.
У Києві у маршрутці чоловік розбив дівчині ніс через зауваження
Типовий Київ
У Києві у маршрутці чоловік розбив дівчині ніс через зауваження
Типовий Київ
Так, потерпілій викликали швидку допомогу, а нападника затримали до приїзду поліції.
На сторінці "Типовий Київ" у мережі уточнили, що інцидент трапився у маршрутці №706, а чоловіка, який вдарив дівчину, "заламали" інші люди.
У Києві у маршрутці чоловік розбив дівчині ніс через зауваження
Типовий Київ
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві водія маршрутного автобуса №507 (Залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України) звинуватили в тому, що той, зачиняючи двері транспортного засобу, прищемив семирічній дівчинці руку та продовжив рух.
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