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3 січня • оновлено в 12:19
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У Києві в лісосмузі знайшли чоловіка, який повісився на шнурках

1.3т
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В Оболонському районі Києва в лісосмузі перехожий виявив повішеного чоловіка.

Труп знайшли неподалік від Мінського проспекту. Виклик на лінію "102" надійшов 2 січня, написало видання "Інформатор".

Петля була зроблена зі шнурків, а другий кінець мотузки був прив'язаний до дерева. Поруч із тілом були розкидані особисті речі загиблого. На вигляд чоловікові близько 45 років, але його особистість встановити не вдалося.

У Києві в лісосмузі знайшли чоловіка, який повісився на шнурках

У Києві в лісосмузі знайшли чоловіка, який повісився на шнурках

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У Києві біля озера знайшли оголене тіло жінки

Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва у закинутій будівлі виявили труп чоловіка, а поруч лежала закривавлена жінка.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Утилизация ка-к-лов идёт полным ходом.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Личность установить не удалось ,а как оказалось очередной АТОшник.
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