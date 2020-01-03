В Оболонському районі Києва в лісосмузі перехожий виявив повішеного чоловіка.
Труп знайшли неподалік від Мінського проспекту. Виклик на лінію "102" надійшов 2 січня, написало видання "Інформатор".
Петля була зроблена зі шнурків, а другий кінець мотузки був прив'язаний до дерева. Поруч із тілом були розкидані особисті речі загиблого. На вигляд чоловікові близько 45 років, але його особистість встановити не вдалося.
У Києві в лісосмузі знайшли чоловіка, який повісився на шнурках
Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі не виявили.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва у закинутій будівлі виявили труп чоловіка, а поруч лежала закривавлена жінка.
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