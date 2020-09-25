У Києві в квартирі трапилася велика пожежа. Відео

Олексій Тітофф Кримінал 09:08, 25.09.2020 Оновлено: 09:10, 25.09.2020

У п'ятницю, 25 вересня, в Києві на вулиці Закревського загорілася квартира в багатоповерховому будинку.

Як повідомляє телеграм-канал "Київ оперативний", рятувальники вже попрямували до місця НП.

На опублікованому відео показано, що вогнем охопило всю квартиру.

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