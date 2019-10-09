У Дарницькому районі Києва в каналізації виявили труп чоловіка.

Тіло знайшли на вулиці Колекторній, 1. Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

На місце прибули рятувальники КАРС і витягли труп із води. Подробиці події та причини смерті будуть встановлені.

У Києві в каналізації знайшли труп чоловіка

У Дарницькому районі Києва у каналізації виявили труп чоловіка Dtp.kiev.ua

Тіло знайшли на вулиці Колекторній, 1 Dtp.kiev.ua

Рятувальники витягли його з води Dtp.kiev.ua

У Дарницькому районі Києва у каналізації виявили труп чоловіка Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки. А у вівторок, 8 жовтня, у Києві на вулиці Великій Васильківській, 63а виявили тіло чоловіка. На його шиї була мотузка з петлею.

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