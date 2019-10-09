У Дарницькому районі Києва в каналізації виявили труп чоловіка.
Тіло знайшли на вулиці Колекторній, 1. Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).
На місце прибули рятувальники КАРС і витягли труп із води. Подробиці події та причини смерті будуть встановлені.
У Києві в каналізації знайшли труп чоловіка
У Дарницькому районі Києва у каналізації виявили труп чоловіка
Dtp.kiev.ua
Тіло знайшли на вулиці Колекторній, 1
Dtp.kiev.ua
Рятувальники витягли його з води
Dtp.kiev.ua
У Дарницькому районі Києва у каналізації виявили труп чоловіка
Dtp.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки. А у вівторок, 8 жовтня, у Києві на вулиці Великій Васильківській, 63а виявили тіло чоловіка. На його шиї була мотузка з петлею.
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