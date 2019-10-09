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9 жовтня • оновлено в 18:44
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У Києві в каналізації знайшли труп чоловіка: моторошні фото 18+

4.4т Читати матеріал російською

У Дарницькому районі Києва в каналізації виявили труп чоловіка.

Тіло знайшли на вулиці Колекторній, 1. Про це написали на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

На місце прибули рятувальники КАРС і витягли труп із води. Подробиці події та причини смерті будуть встановлені.

У Києві в каналізації знайшли труп чоловіка

У Києві в каналізації знайшли труп чоловіка

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У Києві біля озера знайшли труп жінки: спливли моторошні подробиці
У Дарницькому районі Києва у каналізації виявили труп чоловіка

У Дарницькому районі Києва у каналізації виявили труп чоловіка

Dtp.kiev.ua

Тіло знайшли на вулиці Колекторній, 1

Тіло знайшли на вулиці Колекторній, 1

Dtp.kiev.ua

Рятувальники витягли його з води

Рятувальники витягли його з води

Dtp.kiev.ua

У Дарницькому районі Києва у каналізації виявили труп чоловіка

У Дарницькому районі Києва у каналізації виявили труп чоловіка

Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки. А у вівторок, 8 жовтня, у Києві на вулиці Великій Васильківській, 63а виявили тіло чоловіка. На його шиї була мотузка з петлею.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Machynsky Lesik
Machynsky Lesik
Началась зачистка зеленого болота!
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
херой ато 100%
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