У Києві в хостелі спалахнула масштабна пожежа

У вівторок вранці, 19 листопада, у Шевченківському районі Києва, на вулиці Жилянській, 107, спалахнула пожежа у приміщенні адміністративної будівлі, яку використовували як хостел.

Повідомлення до рятувальників надійшло 08:12, написала пресслужба Головного управління ДСНС України у м.Києві.

Так, займання трапилося на другому поверсі двоповерхової будівлі на площі 100 кв. м. Пожежу спершу локалізували, а потім і повністю загасили.

У Києві в хостелі спалахнула пожежа

В результаті було пошкоджено меблі та особисті речі, а також закіптюжені стіни і стеля. У НП ніхто не постраждав. Причина виникнення пожежі буде встановлена пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (вулиця Братиславська, 3) у понеділок, 28 жовтня, спалахнула пожежа.

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