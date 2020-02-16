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16 лютого • оновлено в 11:20
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У Києві спіймали "на гарячому" досвідчених злодіїв: момент потрапив на відео

2.3т
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У київському кафе "Honey" спіймали під час скоєння крадіжок угруповання з 4 кишенькових злодіїв.

Про інцидент написав у Facebook власник закладу, київський ресторатор Станіслав Завертайло (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Зайшли 2 особи. Добре одягнені. Сіли серед галасливого залу з гостями. Через 5 хвилин зайшли ще 2. Всього 4. Сіли поруч. Розклали речі максимально на широку руку. Сиділи спокійно, оглядали гостей і зал через меню. Я їх вже ніби як бачив у Хані на Ярославовому Валу. Почав пильно спостерігати за діями. Сфоткав про всяк випадок, ну мало що", – розповів Завертайло.

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У Києві спіймали "на гарячому" кишенькових злодіїв

У Києві спіймали "на гарячому" кишенькових злодіїв

Facebook Станіслава Завертайло

У Києві спіймали "на гарячому" кишенькових злодіїв

У Києві спіймали "на гарячому" кишенькових злодіїв

Facebook Станіслава Завертайло

Через кілька секунд він помітив, що один із чоловіків почав ритися в чужому портфелі. Далі зловмисник повторив дії, не звертаючи уваги на персонал і відвідувачів. Завертайло кинувся зупинити злодія.

У Києві спіймали "на гарячому" кишенькових злодіїв

У Києві спіймали "на гарячому" кишенькових злодіїв

Facebook Станіслава Завертайло

У Києві спіймали "на гарячому" кишенькових злодіїв

У Києві спіймали "на гарячому" кишенькових злодіїв

Facebook Станіслава Завертайло

"Сіпнувся до них. Підскочили. Почали вибігати угрупованням. Із ножем з-під пальто погрожували співробітникам, нападали на мене. Вчотирьох зухвалі, звичайно, а по одному, думаю, всі шанси були б бути більш поступливими. Будьте обережні. Ми змогли швидко відреагувати, натиснути кнопку і викликати поліцію (35 хвилин). Хоч вони і втекли, але нам вдалося вберегти гостей", – поділився ресторатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Дніпропетровщині кишенькових злодіїв зловили під час скоєння крадіжок у маршрутці.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
что такое ,матерых?по набирают по объявлениям новости писать
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Он Алекс
Он Алекс
Внаукраине Потриот, тебе с на России виднее
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