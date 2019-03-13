У Києві в гуртожитку трапився вибух: загинула людина

У Києві чоловік підірвався на невідомому предметі в гуртожитку. Його сусід по кімнаті цілу добу перебував поряд із трупом, але не звертався до медиків.

Трагедія сталася на вулиці Молдавоградській (Солом'янський район), повідомили в прес-службі поліції Києва. Загиблим виявився мешканець Київської області 1987 року народження (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Сусід убитого розповів, що напередодні чоловік приніс у кімнату гуртожитку дивний предмет і вирішив перевірити його справність, після чого й пролунав вибух. Чоловік отримав травми, проте швидку йому не викликали.

У Києві підірвався чоловік Поліція Києва

"Чому сусід по кімнаті не надав допомогу і не викликав швидку, а тільки на наступний день повідомив правоохоронцям, встановлюватимуть слідчі", ‒ повідомили в поліції.

На товариша загиблого відкрили кримінальне провадження за фактом ненадання допомоги особі, яка перебувала у небезпечному для життя стані.

У Києві підірвався чоловік поліція Києва

Як писав OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва 28 лютого пролунав вибух в авто на вулиці Героїв Сталінграда. У результаті НП постраждала одна особа.

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