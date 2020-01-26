У Києві в Гідропарку чоловіку вистрелили в обличчя: деталі НП

У ніч на неділю, 26 січня, в Києві в Дніпровському районі на території Гідропарку трапилася стрілянина, в результаті якої один з учасників конфлікту отримав поранення в обличчя.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Інформатор". Словесна перепалка розгорілася близько 2:00. За словами очевидців, там були троє чоловіків кавказької зовнішності.

Один зі співрозмовників дістав травматичний пістолет і зробив постріл. Куля потрапила в обличчя опонента. Після цього компанія з трьох осіб сіла в салатовий Lanos і зникла. На місце прибули лікарі і поліція. Був введений план "Перехоплення".

У Києві в Гідропарку чоловікові вистрелили в обличчя Інформатор

Медики діагностували у чоловіка поранення щелепи. Його госпіталізували в лікарню.

Незабаром Lanos за орієнтуванням зупинили на проспекті Маяковського. Однак в салоні був лише водій. Інші подробиці поки не встановлені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві на Великій Васильківській трапилася бійка зі стріляниною. Постраждали 6 осіб.

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