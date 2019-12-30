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30 грудня • оновлено в 18:23
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Машину розчавило фурою: в Києві в страшній ДТП загинув поліцейський

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У Києві зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль Mazda. У ДТП загинув поліцейський, який знаходився за кермом іномарки, ще двоє людей постраждали.

Як пише у Facebook журналіст Влад Антонов, аварія сталася 28 грудня на Наддніпрянському шосе.

За його інформацією, вантажівка TATA знесла відбійник і перекинулася на Mazda, яка в цей момент рухалася в протилежному напрямку.

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Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/dtpua

Чинний співробітник поліції від отриманих травм помер на місці аварії.

Також постраждали жінка-пасажир Mazda і водій вантажівки. Обидва знаходяться в лікарні.

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/dtpua

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/dtpua

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/dtpua

Фото з місця аварії

Фото з місця аварії

facebook.com/dtpua

Машину розчавило фурою: в Києві в страшній ДТП загинув поліцейський

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін розповів, як можна скоротити кількість масштабних ДТП і заторів у Києві.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
ДТП в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии ДТП поліцейський Національна поліція України ДТП смерть
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