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23 березня • оновлено в 10:32
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У Києві в ДТП з інкасаторським авто загинуло двоє осіб. Фото та відео 18+

4.3т
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У Дарницькому районі Києва в понеділок вночі, 23 березня, трапилася моторошна ДТП за участю інкасаторського авто та легковика. В результаті загинуло двоє осіб.

Аварія відбулася на з'їзді з Південного мосту в напрямку Харківської площі, неподалік від станції метро "Славутич". Про це повідомило видання "Еспресо" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

Так, із незрозумілих причин лоб у лоб зіштовхнулися Chevrolet та інкасаторський бус Volkswagen. Внаслідок аварії загинув водій легковика 1985 року народження та жінка віком приблизно 25-30 років. Рятувальники за допомогою інструментів деблокували їхні тіла.

У Києві в ДТП з інкасаторським авто загинуло двоє осіб

У Києві в ДТП з інкасаторським авто загинуло двоє осіб

Еспресо

У інкасаторському бусі перебував лише водій 1975 року народження якого із травмами різного ступеня тяжкості забрала швидка. На місці також працювали поліцейські.

У Києві в ДТП з інкасаторським авто загинуло двоє осіб

У Києві в ДТП з інкасаторським авто загинуло двоє осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом на Новообухівській трасі трапилася масштабна ДТП. Загиблим у аварії виявився відомий український боксер Дмитро Лісовий.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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