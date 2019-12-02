У Києві в дитячому садочку спалахнула пожежа: є жертва. Фото 18+

У Дніпровському районі Києва в дитячому садочку на проспекті Юрія Гагаріна, 9А, у понеділок вранці, 2 грудня, спалахнула пожежа. В результаті загинула одна людина.

Як написала пресслужба Головного управління ДСНС України у м. Києві на своїй сторінці у Facebook, повідомлення про НП надійшло близько 7-ї ранку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на першому поверсі дитячого навчального закладу. Біля будівлі було тіло охоронця 1945 року народження. Чоловік намагався самостійно загасити вогонь.

У Києві в дитячому садочку спалахнула пожежа Інформатор

Пожежу спершу локалізували, а тоді ліквідували. Причина загоряння та обставини смерті чоловіка будуть встановлені правоохоронними органами.

У Дніпровському районі Києва у дитячому садочку 2 грудня спалахнула пожежа Інформатор

В результаті загинув охоронець, який намагався самостійно загасити вогонь Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (вулиця Братиславська, 3) у понеділок, 28 жовтня, спалахнула пожежа.

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