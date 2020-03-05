У Києві у одній із багатоповерхівок обірвався ліфт із жінкою всередині.
Про це йдеться у сюжеті ТСН. Коли жителька будинку зайшла у кабіну на дев'ятому поверсі, двері зачинилися, і ліфт полетів донизу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, кабіна зупинилася за декілька секунд – вчасно спрацювала система безпеки. Жінка не отримала травм, проте злякалася.
У Києві в багатоповерхівці обірвався ліфт із жінкою всередині. Ілюстрація
"Почувся стукіт, ліфт полетів донизу і зупинився. Я дуже злякалась і навіть не могла згадати телефон диспетчера. Тиск піднявся", – розповіла жінка.
Втім, станом на 4 березня, ліфт уже працював, жодної попереджувальної таблички в під'їзді не було. Жителі багатоповерхівки неодноразово скаржилися на аварійний стан підіймача. За їхніми словами, однією із проблем є те, що сусіди із шостого поверху вже довго роблять ремонт і перевантажують ліфт.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бразилії перед Новим роком у результаті падіння ліфта з дев'ятого поверху загинула сім'я з чотирьох осіб.
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