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5 березня • оновлено в 13:02
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У Києві в багатоповерхівці обірвався ліфт із жінкою всередині

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У Києві у одній із багатоповерхівок обірвався ліфт із жінкою всередині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Коли жителька будинку зайшла у кабіну на дев'ятому поверсі, двері зачинилися, і ліфт полетів донизу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, кабіна зупинилася за декілька секунд – вчасно спрацювала система безпеки. Жінка не отримала травм, проте злякалася.

У Києві в багатоповерхівці обірвався ліфт із жінкою всередині. Ілюстрація

У Києві в багатоповерхівці обірвався ліфт із жінкою всередині. Ілюстрація

"Почувся стукіт, ліфт полетів донизу і зупинився. Я дуже злякалась і навіть не могла згадати телефон диспетчера. Тиск піднявся", – розповіла жінка.

Втім, станом на 4 березня, ліфт уже працював, жодної попереджувальної таблички в під'їзді не було. Жителі багатоповерхівки неодноразово скаржилися на аварійний стан підіймача. За їхніми словами, однією із проблем є те, що сусіди із шостого поверху вже довго роблять ремонт і перевантажують ліфт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бразилії перед Новим роком у результаті падіння ліфта з дев'ятого поверху загинула сім'я з чотирьох осіб.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Лифты в таком состоянии, ка на фото, я давненько в России не видел.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
У Путина - алиби - он нынче в Москве ! Принимает запорожцев, виноват - подарки и султана....
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