У Києві упіймали наркодилера з кокаїном на 75 тисяч доларів. Фото
Співробітники Служби безпеки 16 травня затримали у Києві чоловіка з великою партією кокаїну, який він придбав для подальшого збуту.
У його багажнику виявили пакет з 0,5 кг наркотичного засобу, повідомляє прес-служба столичної прокуратури (щоб подивитися всі фото, проскрольте новину до кінця).
"Задокументовано факт незаконного зберігання з метою подальшого збуту наркотичного засобу кокаїн вагою 0,5 кг, що є особливо великим розміром", – відзначили в прокуратура.
Відомство оцінило такий обсяг в 75 тисяч доларів, однак в прес-службі СБУ повідомили про іншу суму – 30 тисяч доларів за цінами чорного ринку.
Правоохоронці встановили, що житель Києва придбав наркотики для подальшого збуту. В СБУ уточнили, що зловмисник намагався організувати систематичний збут на території столиці, а клієнтів він шукав через особисті зв'язки в кримінальних колах.
Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 КК. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліцейські намагалися організувати збут наркотиків. Їх затримали під час отримання хабара від наркодилера.