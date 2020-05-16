У Києві упіймали наркодилера з кокаїном на 75 тисяч доларів. Фото

Співробітники Служби безпеки 16 травня затримали у Києві чоловіка з великою партією кокаїну, який він придбав для подальшого збуту.

У його багажнику виявили пакет з 0,5 кг наркотичного засобу, повідомляє прес-служба столичної прокуратури (щоб подивитися всі фото, проскрольте новину до кінця).

У Києві упіймали наркодилера з кокаїном на 75 тисяч доларів facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Задокументовано факт незаконного зберігання з метою подальшого збуту наркотичного засобу кокаїн вагою 0,5 кг, що є особливо великим розміром", – відзначили в прокуратура.

Відомство оцінило такий обсяг в 75 тисяч доларів, однак в прес-службі СБУ повідомили про іншу суму – 30 тисяч доларів за цінами чорного ринку.

У Києві упіймали наркодилера з кокаїном на 75 тисяч доларів facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронці встановили, що житель Києва придбав наркотики для подальшого збуту. В СБУ уточнили, що зловмисник намагався організувати систематичний збут на території столиці, а клієнтів він шукав через особисті зв'язки в кримінальних колах.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 КК. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

У Києві упіймали наркодилера з кокаїном на 75 тисяч доларів facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліцейські намагалися організувати збут наркотиків. Їх затримали під час отримання хабара від наркодилера.

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