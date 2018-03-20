У Києві у відомому бізнес-центрі знайшли тіло людини

У центрі Києва в бізнес-центрі ARENA City знайшли тіло жінки.

Померла працювала прибиральницею в готелі Royal Hotel De Paris, яка знаходиться у цій же будівлі на вулиці Велика Васильківська, повідомляє "Інформатор".

Подія сталася близько 12:00. На місце події прибули медики. Причиною смерті жінки називають серцевий напад.

У центрі Києва померла жінка інформатор

У центрі Києва померла жінка інформатор

Поліція Києва поки інформацію не коментує. Деталі того, що сталося стануть відомі під час слідства.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в центрі Києва знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом.