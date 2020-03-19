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19 березня • оновлено в 17:55
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У Києві у відділені банку неадекват кидався на людей з ножем. Відео 18+

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У Голосіївському районі Києва у відділенні "Ощадбанку" (на проспекті Науки,4) 19 березня неадекват кидався на людей з ножем. Він представлявся "майором поліції".

Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. У мережі також опублікували відео затримання підозрюваного (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"На проспекті Науки, 4, із відділення "Ощадбанку" надійшло повідомлення про неадекватного чоловіка, який розмахує ножем перед обличчям інших клієнтів... Нападник представляється "майором поліції", – йдеться у дописі.

У Києві у відділені банку неадекват кидався на людей з ножем

У Києві у відділені банку неадекват кидався на людей з ножем

"Також була інформація, що за декілька хвилин до цього підозрюваний здійснив спробу розбійного нападу на іншого чоловіка, однак, поруч проходили молодики, які, щоб відбити нападника від жертви, здійснили декілька пострілів", – додали в мережі.

Деталі інциденту будуть встановлені пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, біля станції метро "Лівобережна", в ніч на 3 березня чоловік кидався на перехожих та намагався вдарити їх викруткою.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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