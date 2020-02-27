У Києві у тролейбусі №40 (вул. Кадетський Гай – ст. м. Палац Спорту) між кондукторкою та пасажиром трапився жорсткий конфлікт, втім, правоохоронці, які їхали у транспортному засобі, нібито не допомогли вирішити його і просто вийшли на вулицю.

Про інцидент написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. У мережі також опублікували відео із розбірками між жінкою та чоловіком (щоб подивитися, доскрольте кінця сторінки).

Так, за словами очевидців, кондукторка підійшла до пасажира, аби перевірити у нього наявність квитка. Натомість чоловік попросив жінку показати документи, що вона і зробила, а тоді перепитала про квиток.

У Києві у тролейбусі влаштували гучні розбірки, поліція проігнорувала

"Чоловік дістав мобільний телефон і почав проводити зйомку. Працівниці "Київпастрансу" це не сподобалось, і вона почала забирати телефон із рук "оператора". Зрозуміло, що це було не до вподоби чоловіку, і він відмахнувся від жінки", – зазначили свідки.

Вони додали, що до місця інциденту підійшли правоохоронці, які їхали у салоні транспортного засобу.

"Їм пояснили ситуацію, сказали, що є відеозапис, і вони просто вийшли з тролейбусу через дві зупинки, нічого не зробивши", – наголосили очевидці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпровському районі Києва свідок домашнього насильства викликав поліцію, але зіткнувся із хамством правоохоронців.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!