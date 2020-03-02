У Солом’янському районі Києва правоохоронці забрали двох маленьких дітей із неблагополучної родини.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook. Так, було проведено профілактичний рейд, під час якого правоохоронці перевірили сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах або на які надходили скарги (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті поліцейські помітили родину, де батьки не приділяли необхідної уваги дітям та зловживали алкоголем. Також під час перевірки стану помешкання та умов проживання неповнолітніх було виявлено порушення.

У Києві у сім'ї забрали двох маленьких дітей Поліція Києва

Через те, що такі умови загрожували здоров’ю та життю дітей 2012 та 2017 років народження, правоохоронці вилучили неповнолітніх. Їх доставили до лікарні для проходження медичного огляду та надання допомоги.

На батьків склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели з ними профілактичну бесіду.

Коли відповідні служби перевірять стан житла та переконаються, що умови проживання для дітей відповідають належному рівню, їх повернуть. Також цю родину постійно будуть перевіряти.

У Києві у сімї забрали двох маленьких дітей

У Києві у сімї забрали двох маленьких дітей

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві патрульні поліцейські були шоковані тим, що старший брат загубив молодшу шестирічну сестру, а також жахливими умовами проживання дітей.

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