У Києві у перший день відкриття ресторанів у бізнесмена витягли 100 тисяч грн

У Києві в перший день відкриття залів закладів громадського харчування для відвідувачів, 24 червня, в приміщенні ресторану обікрали відвідувача-бізнесмена.

Про це "Стране" повідомило джерело в правоохоронних органах. Інцидент трапився в ресторані мережі "Хачапурі і вино" на вулиці Московській. Відзначається, що бізнесмен володіє фірмою з продажу електроніки.

"Поки комерсант вечеряв, до нього за сусідній столик "за класикою" підсіли кілька осіб кавказької зовнішності. Вони знайшли момент, коли їх жертва втратить пильність, і витягли з її валізи близько 100 тисяч гривень", – написали журналісти.

Підозрювані встигли втекти до того, як потерпілий помітив зникнення і викликав поліцію. За фактом викрадення грошей завели кримінальну справу за ст.185 КК України – "Крадіжка". Правоохоронці поки не спіймали підозрюваних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпровському районі Києва чоловіка звинуватили в тому, що він нібито вистрілив в голову робітнику, який клав плитку у нього під будинком.