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25 лютого • оновлено в 10:19
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У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла. Фото та відео

1.1т
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У вівторок вранці, 25 лютого, у Києві спалахнула пожежа у колекторі теплотраси. Там рятувальники виявили три тіла чоловіків.

НП трапилася на вулиці Набережно-Корчуватській, 56/66 у Голосіївському районі столиці. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Спершу рятувальники встановили, що у колекторі теплотраси загорілось сміття, а також знайшли три тіла. Тоді пожежу локалізували, а згодом – загасили. Причина займання буде встановлена пізніше.

У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла

У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла

Інформатор

Видання "Інформатор" уточнило, що рятувальники виявили спершу лише два тіла, а потім помітили ще й третє. За словами місцевих мешканців, у колекторі постійно жив один безхатько, іноді до нього приходив товариш. Особи загиблих будуть встановлені пізніше. Попередньо, всі чоловіки задихнулися.

У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла

У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла

Інформатор

У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла

У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла

Інформатор

У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла

У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла

Інформатор

У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла

У Києві у палаючому колекторі знайшли три тіла

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 лютого у Києві, на проспекті Глушкова, 1, спалахнула масштабна пожежа. Як з'ясувалося, горів ресторан HayLoft Ukrainian BBQ на території ВДНГ.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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