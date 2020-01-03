У Києві у моторошній ДТП загинув пасажир: відео трощі авто

У Голосіївському районі Києва, на вулиці Васильківській, трапилася масштабна ДТП, у результаті якої загинула людина.
Аварія відбулася у п'ятницю, 3 грудня. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Внаслідок ДТП одна із машин почала диміти. На ролику видно, що авто було знищене вщент.
У Києві у моторошній ДТП загинув пасажир
Згодом з'ясувалося, що в аварії смертельно травмувався пасажир Mercedes. Інші деталі невідомі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області у страшну аварію потрапив вантажний мікроавтобус. У результаті загинули двоє людей.
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