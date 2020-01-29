У Києві у годину пік зупинилися трамваї: що трапилося

У Києві у середу вранці, 29 січня, раптово призупинили рух трамваїв.

За інформацією журналістів OBOZREVATEL, трапилася аварія на лінії (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Через НП чимало людей, які поспішали на роботу, не могли вчасно дістатися місця призначення. Мешканців столиці дуже обурила така ситуація.

У Києві у годину пік зупинилися трамваї

Також на сторінці Dtp.kiev.ua у Instagram повідомили про ДТП у центрі міста за участі легковика та трамваю.

У Києві у годину пік зупинилися трамваї

У центрі Києва трапилася ДТП за участю легковика і трамваю Dtp.kiev.ua

У Києві у годину пік зупинилися трамваї Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля.

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