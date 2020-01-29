Головна Новини
29 січня • оновлено в 11:24
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві у годину пік зупинилися трамваї: що трапилося

1.3т
Читати матеріал російською

У Києві у середу вранці, 29 січня, раптово призупинили рух трамваїв.

За інформацією журналістів OBOZREVATEL, трапилася аварія на лінії (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Через НП чимало людей, які поспішали на роботу, не могли вчасно дістатися місця призначення. Мешканців столиці дуже обурила така ситуація.

У Києві у годину пік зупинилися трамваї

У Києві у годину пік зупинилися трамваї

Також на сторінці Dtp.kiev.ua у Instagram повідомили про ДТП у центрі міста за участі легковика та трамваю.

Новини
У Києві обстріляли трамвай із пасажирами: з'явилися фото з місця НП
У Києві у годину пік зупинилися трамваї

У Києві у годину пік зупинилися трамваї

У центрі Києва трапилася ДТП за участю легковика і трамваю

У центрі Києва трапилася ДТП за участю легковика і трамваю

Dtp.kiev.ua

У Києві у годину пік зупинилися трамваї

У Києві у годину пік зупинилися трамваї

Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Куренівці 14 листопада трапилася масштабна ДТП за участю маршрутки, трамвая і легкового автомобіля.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
10
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги