У Києві туристичні шахраї обдурили клієнтів на 4 млн: розкрито схему

У Києві шахраї облаштували приміщення під туристичне агентство і продавали фальшиві путівки на елітні курорти довірливим клієнтам.

За даними "Інформатор", зловмисники нажилися на охочих відпочити більш ніж на 4 млн гривень (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Фейковий офіс контори під назвою "Лакі-Тур" було відкрито в Дарницькому районі на вулиці Декабристів. Злочинці орендували офіс і в ньому займалися продажем турів до Туреччини, Чехії, Мексики, Арабських Еміратів, Індії, Мальдів та до острова Балі. Вартість путівок пропонувалася нижче ринкової.

Туризм (ілюстрація) pixabay

"Під приводом бронювання поїздок шахрай підписував із постраждалими договір про надання туристичних послуг та видавав касовий ордер про отримання грошей. Однак надалі будь-яких дій щодо організації цих поїздок не здійснював і документи для подорожей клієнтам не видавав. До столичних правоохоронців звернулися 28 осіб, які оплатили путівки, але залишилися ні з чим", – йдеться в повідомленні.

Прокуратура Києва повідомила про підозру директору турагентства за частиною 4 статті 190 КК – шахрайство, що вчинено в особливо великих розмірах. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 12 років із конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання аферисту запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні активізувалися шахраї, які в розпал літнього сезону обманюють туристів, продаючи їм нібито дешеві путівки на популярні курорти.

Дві такі зловмисниці в Києві продавали "липові" путівки, обдуривши людей на 2 млн грн. Як з'ясувалося, до правоохоронних органів столиці звернулося 39 громадян.

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