У Києві третій день шукають дитину: фото і прикмети

Obozrevatel Кримінал 10:10, 12.08.2020

У Києві станом на 12 серпня третій день розшукують підлітка Максима Булавчика, 2006 року народження.

Про це написали на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві – офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook. Зазначається, що хлопчик 10 серпня пішов з дому та не повернувся (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Прикмети Булавчика: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см., худорлявої тілобудови, коротке русяве волосся, сірі очі. Підліток був одягнений у чорну футболку, сині джинси, чорні кросівки та кепку такого ж кольору.

У Києві третій день шукають Максима Булавчика
Facebook/Розшук дітей ГУНП у м. Києві

За наявності інформації про хлопчика громадян попросили телефонувати за номером "102".

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Яготин Київської області 9 серпня зникла 12-річна Софія Недобой. 10 серпня неповнолітню знайшли мертвою, а також затримали 15-річного підозрюваного в її вбивстві.

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