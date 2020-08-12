У Києві третій день шукають дитину: фото і прикмети

У Києві третій день шукають дитину. Ілюстрація. volynonline.com

У Києві станом на 12 серпня третій день розшукують підлітка Максима Булавчика, 2006 року народження.

Про це написали на сторінці "Розшук дітей ГУНП у м. Києві – офіційна сторінка за сприяння ПрАТ Київстар" у Facebook. Зазначається, що хлопчик 10 серпня пішов з дому та не повернувся (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Прикмети Булавчика: на вигляд 13-14 років, зріст 150 см., худорлявої тілобудови, коротке русяве волосся, сірі очі. Підліток був одягнений у чорну футболку, сині джинси, чорні кросівки та кепку такого ж кольору.

У Києві третій день шукають Максима Булавчика Facebook/Розшук дітей ГУНП у м. Києві

За наявності інформації про хлопчика громадян попросили телефонувати за номером "102".

Пост у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Яготин Київської області 9 серпня зникла 12-річна Софія Недобой. 10 серпня неповнолітню знайшли мертвою, а також затримали 15-річного підозрюваного в її вбивстві.