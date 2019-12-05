У Києві трапилася жорстка ДТП з 5 авто: відео з місця

В Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській, 5 грудня трапилася масштабна ДТП.

На дорозі зіткнулося п'ять автомобілів. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули поліцейські. Рух вулицею через аварію значно ускладнився.

У Києві трапилася жорстка ДТП з 5 авто Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У місті Буча Київської області 3 грудня трапилася страшна ДТП, внаслідок якої перекинулася маршрутка. Загинули дві людини.

Автомобіль Porsche Cayenne, який влаштував смертельну аварію з маршруткою в Бучі під Києвом, належить "ПриватБанку".

У мережі опублікували страшні фото з місця ДТП в місті Буча.

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