Головна Новини
5 грудня • оновлено в 11:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві трапилася жорстка ДТП з 5 авто: відео з місця

1.4т
Читати матеріал російською

В Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській, 5 грудня трапилася масштабна ДТП.

На дорозі зіткнулося п'ять автомобілів. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце прибули поліцейські. Рух вулицею через аварію значно ускладнився.

У Києві трапилася жорстка ДТП з 5 авто

У Києві трапилася жорстка ДТП з 5 авто

Скріншот

Новини
Під Києвом поліція зловила п'яного депутата за кермом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
аварія ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги