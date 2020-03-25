У Дніпровському районі Києва, на вулиці Миколи Кибальчича, 25 березня трапилася стрілянина, в результаті якої постраждала людина.

До приїзду поліції свідки вже встигли вчинити самосуд над підозрюваним. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. Увага, 18+).

"На лінію 102 надійшов виклик про те, що на Кибальчича, 7, стрілянина. Поки приїхала поліція, разом із "Муніципальною вартою" місцеві жителі вже гарненько втихомирили "стрілка", надававши йому трохи потиличників. "Стрілок", зі свого боку встиг зробити кілька пострілів", – йдеться в пості.

У Києві трапилася стрілянина з потерпілим

Постраждалого забрали до карети швидкої. Причини інциденту встановлять правоохоронці.

У Києві трапилася стрілянина з потерпілим

У Києві трапилася стрілянина з потерпілим

У Києві трапилася стрілянина з потерпілим

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва, на вулиці Семена Скляренка, 17, біля входу в супермаркет "Сільпо" п'яний чоловік відкрив стрілянину з пістолета.

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