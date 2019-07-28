У Києві трапилася п'яна різанина: хуліганів знешкодили перехожі

У Києві між двома п'яними компаніями сталося зіткнення, в ході якого двоє учасників конфлікту отримали ножові поранення.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що в чергову частину Дніпровського управління поліції Києва 28 липня надійшло повідомлення про ножове поранення двох чоловіків на дачному масиві Русанівські сади. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група, екіпаж патрульних і медики.
Знаряддя злочину
Прес-служба Нацполіціі
На місці з'ясувалося, що між хуліганами виник конфлікт біля торгового кіоску через порушення громадського порядку. В ході суперечки один із чоловіків дістав ніж і поранив обох опонентів. Зрозумівши, що накоїли, обидва нападники спробували втекти, проте свідки події, які проходили повз, наздогнали їх і викликали поліцію.
Постраждалі були доставлені в лікарню: 38-річний місцевий житель із проникаючим ножовим пораненням грудей і живота, а 39-річний житель Деснянського району з колото-різаними ранами тіла.
Нападників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ними виявилися 42-річний житель Київської області і його 35-річний товариш, який живе в столиці. Також із місця події був вилучений ніж, яким наносилися поранення.
Підозрюваний
Прес-служба Нацполіціі
Підозрюваний
Прес-служба Нацполіціі
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва в ніч на 25 липня трапилася бійка зі стріляниною. Компанія з 20 нетверезих чоловіків відпочивала біля кафе "Аджика", але раптово напала на перехожого.
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