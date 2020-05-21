У Києві трапилася пожежа на парковці: авто згоріли дощенту. Фото

У Печерському районі Києва в ніч на 21 травня у масштабній пожежі згоріли два автомобілі – Suzuki та Opel.

НП трапилася на вулиці Михайла Драгомирова, 10-А. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві на своєму сайті, а на сторінці "Київ оперативний" у Facebook з'явилися відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На місці рятувальники встановили, що спершу у дворі п'ятиповерхового житлового будинку в припаркованому авто Suzuki виникла пожежа. Тоді вогонь перекинувся на машину Opel, яка стояла поруч.

У Києві трапилася пожежа на парковці Київ оперативний

Спершу полум'я локалізували, а тоді ліквідували. Внаслідок НП у Suzuki вигорів моторний відсік, салон, було пошкоджено лакофарбове покриття. В Opel також згорів салон та було пошкоджено лакофарбове покриття.

У Києві трапилася пожежа на парковці

У Києві трапилася пожежа на парковці

У НП ніхто не постраждав та не загинув. Причину виникнення пожежі буде з'ясовано пізніше.

У Києві трапилася пожежа на парковці

У Києві трапилася пожежа на парковці

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 14 травня під час пожежі в житловому будинку одна особа загинула, ще п'ятьох евакуювали.