У Києві трапилася масштабна пожежа: фото і відео наслідків

У мережі з'явилося відео наслідків масштабної пожежі, яка в ніч із 7 на 8 квітня спалахнула в приватному маєтку на Подолі в Києві.
Пожежа на вул. Гомельській знищила дерев'яний сарай, прибудову, літню кухню та одноповерховий будинок. Загальна площа зайняла 600 квадратних метрів. Відеозапис місця НП опублікували в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Під час гасіння пожежі в одному з будинків вибухнули декілька газових балонів. У результаті цього збільшилася площа пожежі. Ліквідація ускладнювалася захаращенням території горючими матеріалами", – повідомили рятувальники.
Пожежа в Києві
Facebook "Київ Оперативний"
Пожежа на вул. Гомелськая
Facebook "Київ Оперативний"
Подія обійшлася без жертв і постраждалих.
У Києві сталася масштабна пожежа
Facebook "Київ Оперативний"
Пожежа на Подолі
ГосЧС в Києві
Як писав OBOZREVATEL, в кінці березня у Києві в районі житлового масиву Новобіличі спалахнула пожежа в двоповерховому житловому будинку. Вогонь перекинувся і на сусідні будівлі.
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