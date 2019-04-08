У Києві трапилася масштабна пожежа: фото і відео наслідків

У мережі з'явилося відео наслідків масштабної пожежі, яка в ніч із 7 на 8 квітня спалахнула в приватному маєтку на Подолі в Києві.

Пожежа на вул. Гомельській знищила дерев'яний сарай, прибудову, літню кухню та одноповерховий будинок. Загальна площа зайняла 600 квадратних метрів. Відеозапис місця НП опублікували в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Під час гасіння пожежі в одному з будинків вибухнули декілька газових балонів. У результаті цього збільшилася площа пожежі. Ліквідація ускладнювалася захаращенням території горючими матеріалами", – повідомили рятувальники.

Пожежа в Києві Facebook "Київ Оперативний"

Пожежа на вул. Гомелськая Facebook "Київ Оперативний"

Подія обійшлася без жертв і постраждалих.

У Києві сталася масштабна пожежа Facebook "Київ Оперативний"

Пожежа на Подолі ГосЧС в Києві

Як писав OBOZREVATEL, в кінці березня у Києві в районі житлового масиву Новобіличі спалахнула пожежа в двоповерховому житловому будинку. Вогонь перекинувся і на сусідні будівлі.

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