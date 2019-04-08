|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

У Києві трапилася масштабна пожежа: фото і відео наслідків

1.3тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося відео наслідків масштабної пожежі, яка в ніч із 7 на 8 квітня спалахнула в приватному маєтку на Подолі в Києві.

Пожежа на вул. Гомельській знищила дерев'яний сарай, прибудову, літню кухню та одноповерховий будинок. Загальна площа зайняла 600 квадратних метрів. Відеозапис місця НП опублікували в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Під час гасіння пожежі в одному з будинків вибухнули декілька газових балонів. У результаті цього збільшилася площа пожежі. Ліквідація ускладнювалася захаращенням території горючими матеріалами", – повідомили рятувальники.

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві

Facebook "Київ Оперативний"

Новини
У Києві спалахнула потужна пожежа в бізнес-центрі: є постраждалі
Пожежа на вул. Гомелськая

Пожежа на вул. Гомелськая

Facebook "Київ Оперативний"

Подія обійшлася без жертв і постраждалих.

У Києві сталася масштабна пожежа

У Києві сталася масштабна пожежа

Facebook "Київ Оперативний"

Пожежа на Подолі

Пожежа на Подолі

ГосЧС в Києві

Як писав OBOZREVATEL, в кінці березня у Києві в районі житлового масиву Новобіличі спалахнула пожежа в двоповерховому житловому будинку. Вогонь перекинувся і на сусідні будівлі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки