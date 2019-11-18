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18 листопада • оновлено в 15:44
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У Києві трапилася жорстка ДТП з таксі Uber: фото та відео з місця аварії

1.3т
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У Києві на мосту Метро, біля станції "Гідропарк", 18 листопада трапилася жорстка ДТП за участю таксі Uber.

В результаті аварії постраждала людина. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, автомобіль Skoda (таксі Uber) вилетів на зустрічну смугу – просто в авто Nissan. Через зіткнення водія Nissan затиснуло в салоні машини. Потерпілий перебував при тямі.

У Києві трапилася жорстка ДТП з таксі Uber

У Києві трапилася жорстка ДТП з таксі Uber

Dtp.kiev.ua

На місце прибула швидка і поліцейські. Деталі події та причини зіткнення будуть встановлені пізніше.

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У Києві на мосту Метро, біля станції "Гідропарк", 18 листопада трапилася жорстка ДТП за участю таксі Uber

У Києві на мосту Метро, біля станції "Гідропарк", 18 листопада трапилася жорстка ДТП за участю таксі Uber

Dtp.kiev.ua

В результаті аварії постраждала людина

В результаті аварії постраждала людина

Dtp.kiev.ua

У Києві на мосту Метро, біля станції "Гідропарк", 18 листопада трапилася жорстка ДТП за участю таксі Uber

У Києві на мосту Метро, біля станції "Гідропарк", 18 листопада трапилася жорстка ДТП за участю таксі Uber

Dtp.kiev.ua

В результаті аварії постраждала людина

В результаті аварії постраждала людина

Dtp.kiev.ua

У Києві на мосту Метро, біля станції "Гідропарк", 18 листопада трапилася жорстка ДТП за участю таксі Uber

У Києві на мосту Метро, біля станції "Гідропарк", 18 листопада трапилася жорстка ДТП за участю таксі Uber

Dtp.kiev.ua

В результаті аварії постраждала людина

В результаті аварії постраждала людина

Dtp.kiev.ua

У Києві на мосту Метро, біля станції "Гідропарк", 18 листопада трапилася жорстка ДТП за участю таксі Uber

У Києві на мосту Метро, біля станції "Гідропарк", 18 листопада трапилася жорстка ДТП за участю таксі Uber

Dtp.kiev.ua

В результаті аварії постраждала людина

В результаті аварії постраждала людина

Dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Шевченківському районі Києва 17 листопада п'яний водій таксі Uber (авто марки Skoda) скоїв відразу кілька ДТП. В результаті однієї з аварій постраждала вагітна жінка.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП аварія
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