У Києві трапилася жорстка ДТП із Mercedes: перші подробиці

У Києві зіткнулися легкові автомобілі Mercedes і Daewoo, після чого "мерс" вилетів на тротуар і врізався в опору світлофора.

Як повідомили OBOZREVATEL очевидці, аварія сталася вранці 7 червня на перехресті вулиць Васильківська та Ломоносова у Голосіївському районі (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Спочатку був незначний дотик автомобілів, але після водій Mercedes не впорався з керуванням і вискочив на тротуар", – повідомив нашим журналістам один із водіїв.

ДТП у Києві

Про постраждалих нині невідомо.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві

Фото очевидців

Фото очевидців

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області співробітник поліції протаранив легковик, у якому перебували чоловік і жінка – вони загинули на місці події. Правоохоронець отримав травми і був доставлений до лікарні.

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