У Києві трапилася жорстка ДТП із Mercedes: перші подробиці

У Києві зіткнулися легкові автомобілі Mercedes і Daewoo, після чого "мерс" вилетів на тротуар і врізався в опору світлофора.
Як повідомили OBOZREVATEL очевидці, аварія сталася вранці 7 червня на перехресті вулиць Васильківська та Ломоносова у Голосіївському районі (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).
"Спочатку був незначний дотик автомобілів, але після водій Mercedes не впорався з керуванням і вискочив на тротуар", – повідомив нашим журналістам один із водіїв.
ДТП у Києві
Про постраждалих нині невідомо.
ДТП у Києві
ДТП у Києві
ДТП у Києві
Фото очевидців
Фото очевидців
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області співробітник поліції протаранив легковик, у якому перебували чоловік і жінка – вони загинули на місці події. Правоохоронець отримав травми і був доставлений до лікарні.
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