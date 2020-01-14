У Києві Toyota на швидкості влетіла в пробку: фото і відео "паровозика" з 6 авто

У вівторок, 14 грудня, в Києві на вулиці Новокостянтинівській трапилася масова ДТП.
За попередньою інформацією, Toyota на швидкості влетіла у пробку і зібрала "паровоз" із шести автомобілів. Про це повідомляють очевидці аварії в соціальних мережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Велика аварія сталася через недотримання дистанції водіями. В результаті зіткнення постраждав водій автомобіля ВАЗ.
ДТП в Києві
Колаж
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Влад Антонов
Facebook\Володимир Хоменко
Facebook\Володимир Хоменко
Раніше OBOZREVATEL писав, що "гонщик" на ВMW влетів в заправку і бензовоз у Києві. ДТП трапилося на проспекті Миколи Бажана.
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