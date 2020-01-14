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14 січня • оновлено в 21:09
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У Києві Toyota на швидкості влетіла в пробку: фото і відео "паровозика" з 6 авто

1.5т
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У вівторок, 14 грудня, в Києві на вулиці Новокостянтинівській трапилася масова ДТП.

За попередньою інформацією, Toyota на швидкості влетіла у пробку і зібрала "паровоз" із шести автомобілів. Про це повідомляють очевидці аварії в соціальних мережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Велика аварія сталася через недотримання дистанції водіями. В результаті зіткнення постраждав водій автомобіля ВАЗ.

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Колаж

У Києві Toyota на швидкості влетіла в пробку: фото і відео "паровозика" з 6 авто

Facebook\Влад Антонов

У Києві Toyota на швидкості влетіла в пробку: фото і відео "паровозика" з 6 авто

Facebook\Влад Антонов

У Києві Toyota на швидкості влетіла в пробку: фото і відео "паровозика" з 6 авто

Facebook\Влад Антонов

У Києві Toyota на швидкості влетіла в пробку: фото і відео "паровозика" з 6 авто

Facebook\Влад Антонов

У Києві Toyota на швидкості влетіла в пробку: фото і відео "паровозика" з 6 авто

Facebook\Влад Антонов

У Києві Toyota на швидкості влетіла в пробку: фото і відео "паровозика" з 6 авто

Facebook\Влад Антонов

У Києві Toyota на швидкості влетіла в пробку: фото і відео "паровозика" з 6 авто

Facebook\Володимир Хоменко

У Києві Toyota на швидкості влетіла в пробку: фото і відео "паровозика" з 6 авто

Facebook\Володимир Хоменко

Раніше OBOZREVATEL писав, що "гонщик" на ВMW влетів в заправку і бензовоз у Києві. ДТП трапилося на проспекті Миколи Бажана.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
Тег
ДТП
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