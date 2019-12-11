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11 грудня • оновлено в 15:26
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У Києві топполіцейські "кришували" борделі: усі подробиці

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Служба безпеки України викрила керівників кількох підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві на "кришуванні" місць розпусти.

Про це написала пресслужба СБУ. За свої послуги підполковник та капітан щомісяця отримували від сутенерів по $2 тисячі.

Заступник начальника Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, та начальник відділу боротьби зі злочинами проти суспільної моралі налагодили механізм отримання хабарів від власників місць розпусти.

У Києві топполіцейські "кришували" борделі

У Києві топполіцейські "кришували" борделі

СБУ

Новини
За інтим $100: у Києві "накрили" бордель із повіями. Фото й відео

Правоохоронцям вдалося задокументувати кілька таких фактів. У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, обом поліцейським повідомили про підозру. Найближчим часом їм оберуть запобіжні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві викрили цілу мережу борделів, замаскованих під масажні салони. Організатором бізнесу виявився колишній правоохоронець, якого ще у 2015 році звільнили. Проте це не завадило чоловіку всі ці роки називати себе поліцейським.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Полицейские-всегда проститутки !
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