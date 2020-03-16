У Святошинському районі Києва, на вулиці Сім'ї Сосніних, 3, під час роботи за токарним верстатом загинув молодий чоловік. Попередньо, причиною смерті стало саме удушення.

На місце події направили поліцейських і медиків. Про це написало видання "Інформатор".

Як з'ясували правоохоронці, чоловік працював за токарним верстатом. Раптово рукав його кофти намотало на частину, яка оберталася, та зірвало біля шиї.

У Києві токарний верстат "задушив" чоловіка. Ілюстрація

В результаті 39-річний чоловік помер. Попередньо медики встановили, що причиною загибелі стало удушення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Карпатах під час снігопаду загинув 35-річний киянин, який катався на сноуборді.

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