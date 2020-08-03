У Києві терорист захопив заручницю в банку і погрожує підірвати БЦ "Леонардо": всі подробиці

У Києві невідомий чоловік захопив у заручники керівницю відділення АТ Universal Bank, що розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словам, з відповідним повідомленням до поліції звернулася сама представниця банку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

14:00 – На місці події створено оперативний штаб СБУ і поліції, введений в дію план спеціальної операції "Бумеранг".

Терорист Карімов із заручницею (Facebook Антон Геращенко)

13:55 – Чоловіком, який захопив заручник в БЦ "Леонардо" в Києві, виявився уродженець міста Самарканд (Узбекистан) Карімов Сухроб Рахматовіч. З'явилося також перше його фото.

"Судячи за його соціальними мережами – це психічно неврівноважена особа. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри та чи дійсно в нього справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин", – написав він у Facebook.

Терорист Карімов Сухроб Рахматовіч

13:50 – Журналіст Vesti.ua Валентин Банних, якому вдалося потрапити всередину БЦ "Леонардо", зазначив, що не всіх людей евакуювали з будівлі, багато хто продовжував працювати як ні в чому не бувало.

13:45 – Заступник глави МВС заявив, що терорист прив'язав до своєї ноги шнурок, який веде з рюкзака, де ймовірно лежить бомба. На місці створено оперативний штаб СБУ та поліції, введено в дію план спеціальної операції "Бумеранг".

За даними очевидців, не всіх людей евакуювали з БЦ (Телеканал НАШ)

13:40 – Чоловік, який захопив банк і заручницю, – громадянин Узбекистану, заявив Геращенко.

13:30 – Якщо терорист спробує погрожувати громадянам, то правоохоронні органи "вчинять за законом", тобто, як з полтавським терористом, заявив в коментарі "112 каналу" Антон Геращенко.

13:20 – Стало відомо, що терорист вимагає виходу в прямий ефір. Поліція пропустила на місце події журналістів телеканалів "Наш", Zik і "112 каналу".

Поліція оточила будівлю БЦ "Леонардо" (Телеканал НАШ)

За попередньою інформацією, чоловік, який взяв у заручники співробітницю банку, вимагає виходу в прямий ефір будь-якого телеканалу, щоб озвучити свої вимоги на всю країну. Хоча заступник голови МВС Антон Геращенко поки не підтвердив це.

13:10 – До будівлі, де невідомий чоловік захопив у заручники співробітницю банку, під'їхала Національна гвардія, рятувальники МНС і швидка допомога. Також поліція перекрила дорогу, не пропускаючи людей до місця події.

Чоловік взяв у заручники керівницю відділення Universal Bank в центрі Києва (Telegram-канал Perepichka News)

13:00 – Жителів і гостей столиці закликали змінити маршрути переміщення і обходити район перехрестя вул. Богдана Хмельницького і вул. Володимирської.

12:55 – У місті введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім". Також представники поліції почали переговори з терористом і запропонували йому здатися, додав Геращенко.

У Києві введено спеціальну поліцейську операцію "Грім" (Telegram-канал Perepichka News)

12:50 – У Києві невідомий чоловік зайшов до відділення Universal Bank, що в БЦ "Леонардо" і взяв у заручники його керівницю. За словами жінки, якій він наказав одразу телефонувати в поліцію, терористу приблизно 35 років, він заявив, що у нього в рюкзаку є бомба.

"Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням", – написав Геращенко у Facebook.

Місце події (карта Gooogle)

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