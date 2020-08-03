У Києві терорист захопив заручницю в банку і погрожує підірвати БЦ "Леонардо": всі подробиці
У Києві невідомий чоловік захопив у заручники керівницю відділення АТ Universal Bank, що розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо" в Шевченківському районі. Терорист погрожує підірвати будівлю.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словам, з відповідним повідомленням до поліції звернулася сама представниця банку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
14:00 – На місці події створено оперативний штаб СБУ і поліції, введений в дію план спеціальної операції "Бумеранг".
13:55 – Чоловіком, який захопив заручник в БЦ "Леонардо" в Києві, виявився уродженець міста Самарканд (Узбекистан) Карімов Сухроб Рахматовіч. З'явилося також перше його фото.
"Судячи за його соціальними мережами – це психічно неврівноважена особа. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри та чи дійсно в нього справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин", – написав він у Facebook.
13:50 – Журналіст Vesti.ua Валентин Банних, якому вдалося потрапити всередину БЦ "Леонардо", зазначив, що не всіх людей евакуювали з будівлі, багато хто продовжував працювати як ні в чому не бувало.
13:45 – Заступник глави МВС заявив, що терорист прив'язав до своєї ноги шнурок, який веде з рюкзака, де ймовірно лежить бомба. На місці створено оперативний штаб СБУ та поліції, введено в дію план спеціальної операції "Бумеранг".
13:40 – Чоловік, який захопив банк і заручницю, – громадянин Узбекистану, заявив Геращенко.
13:30 – Якщо терорист спробує погрожувати громадянам, то правоохоронні органи "вчинять за законом", тобто, як з полтавським терористом, заявив в коментарі "112 каналу" Антон Геращенко.
13:20 – Стало відомо, що терорист вимагає виходу в прямий ефір. Поліція пропустила на місце події журналістів телеканалів "Наш", Zik і "112 каналу".
За попередньою інформацією, чоловік, який взяв у заручники співробітницю банку, вимагає виходу в прямий ефір будь-якого телеканалу, щоб озвучити свої вимоги на всю країну. Хоча заступник голови МВС Антон Геращенко поки не підтвердив це.
13:10 – До будівлі, де невідомий чоловік захопив у заручники співробітницю банку, під'їхала Національна гвардія, рятувальники МНС і швидка допомога. Також поліція перекрила дорогу, не пропускаючи людей до місця події.
13:00 – Жителів і гостей столиці закликали змінити маршрути переміщення і обходити район перехрестя вул. Богдана Хмельницького і вул. Володимирської.
12:55 – У місті введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім". Також представники поліції почали переговори з терористом і запропонували йому здатися, додав Геращенко.
12:50 – У Києві невідомий чоловік зайшов до відділення Universal Bank, що в БЦ "Леонардо" і взяв у заручники його керівницю. За словами жінки, якій він наказав одразу телефонувати в поліцію, терористу приблизно 35 років, він заявив, що у нього в рюкзаку є бомба.
"Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням", – написав Геращенко у Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві поруч зі станцією метро "Мінська" 21 липня нібито знайшли підозрілу валізу, а згодом пролунав вибух. Виявилось, що там було знешкоджено два саморобних вибухових пристрої.
Також повідомлялось про "замінування" ТРЦ Ocean Plaza.
Цього ж дня в Києві заявили про "замінування" аеропорту "Київ" (Жуляни), Центрального залізничного вокзалу та Апеляційного суду.
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Після цих інцидентів у Києві серйозно посилили заходи безпеки. На вулиці вийшли додаткові наряди поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Джерела OBOZREVATEL говорять, що зросла загроза реальних терактів.
23 липня в Деснянському районі Києва знову помітили підозрілий пакет. Також повідомлялося про "замінування" автомобіля Audi біля ТРЦ "Метрополіс" на Оболоні. Пізніше в пакеті знайшли яйця й молоко, а "мінування" машини не підтвердилося.
Цього ж дня у відділенні Приватбанку на Хрещатику також виявили підозрілий предмет.
Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи посилити заходи безпеки у столиці після масових повідомлень про "замінування".
За даними джерел OBOZREVATEL, у Києві з'явилася людина, яка погрожувала підривати житлові будинки.
25 липня в столиці знову повідомили про нове "замінування", а 27 липня на Подолі в Києві прогримів вибух в житловому будинку.