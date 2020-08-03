У Києві терорист захопив банк: з'явилися перші фото та відео з місця НП

У Києві до будівлі, де невідомий чоловік захопив у заручники співробітницю банку, під'їхала Національна гвардія і швидка допомога.

Також поліція перекрила дорогу, не пропускаючи городян до місця події, повідомляє телеґрам-канал Perepichka News.

Зазначається, що киян просять не ходити біля перехрестя Володимирської та Богдана Хмельницького.

Телеґрам-канал KIEVMAPA зазначив, що вулиця Володимирська перекрита на відрізку між вул. Хмельницького та бульвару Шевченка.

Також стало відомо, що терорист вимагає присутності одного з телеканалів для онлайн-відеозвернення зі своїми вимогами.

Авто Нацгвардії Perepichka News.

Поліція в будівлі банку Perepichka News.

Поліція оточила місце НП Perepichka News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 серпня в Києві невідомий чоловік захопив у заручники співробітницю "Універсал Банк", який розташований у приміщенні бізнес-центру "Леонардо". Терорист погрожував підірвати заклад.