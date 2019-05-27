У Києві "терорист Моторола" замінував Центральну синагогу

У Києві 27 травня надійшло повідомлення про мінування Центральної синагоги. З будівлі евакуювали всіх відвідувачів.

Повідомлення про нібито закладену вибухівку надійшло на пошту синагоги від користувача з адресою "Моторола Терорист". Фотографію листа оприлюднив головний рабин Києва та України від Всеукраїнського конгресу юдейських релігійних громад Моше Реувен Асман.

"У будівлі закладена саморобна бомба з годинниковим механізмом. У вас 24 години на розмінування", – написав "мінер".

У прес-службі поліції Києва повідомили, що під час перевірки не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів ні всередині, ні поруч з будівлею.

Евакуація із синагоги Facebook Головний Рабин України

Лист Facebook Головний Рабин України

Також повідомляється, що бомба нібито закладена в один із автомобілів, які стоять поряд.

Як писав OBOZREVATEL, 11 травня у колл-центр Служби безпеки України надійшло повідомлення про замінування безлічі об'єктів у Києві. Вибухівку шукали в аеропорту "Київ" ("Жуляни"), ТРЦ "Квадрат" на Воскресенці, ТЦ "Дитячий Світ", а також у супермаркетах АТБ.

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