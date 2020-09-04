У Києві терміново евакуювали дітей із "замінованої" школи

У Києві в п’ятницю, 4 вересня, нібито замінували гімназію №32, яка розташована на вулиці Івана Федорова.

Про це повідомила в Telegram патрульна поліція столиці. Зазначається, що на місце для перевірки інформації виїхали всі необхідні служби.

"Патрульні евакуюють людей і забезпечують безпеку та порядок на прилеглій території", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що гімназію №32 у столиці "мінують" уже вдруге за тиждень. Зокрема, про нібито закладення вибухівки там невідомі заявили в День знань, 1 вересня. Однак після перевірки будівлі оперативними службами її в навчальному закладі не виявили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під час святкувань Дня Незалежності, 24 серпня, невідомі заявили про нібито замінування аеропорту "Київ", декількох станцій метро, мостів та адміністративної будівлі в центрі столиці. З деяких об’єктів довелося евакуювати сотні людей, та, на щастя, інформація про загрозу виявилася неправдивою.