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У Києві таксист влаштував смертельну ДТП: перші фото з місця НП

5.1тЧитати новину російською

У Святошинському районі Києва у ніч на 17 серпня водій таксі не впорався із керуванням і влетів у бетонну огорожу. Від отриманих травм пасажирка загинула, у самого таксиста - незначні ушкодження.

ДТП трапилася на пр. Леся Курбаса. За попередніми даними, водій таксі Opel на єврономерах був у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції у Києві.

"37-річний водій, рухаючись у напрямку бульвару Вацлава Гавела, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїжджої частини, де зіткнувся з бетонною огорожею мосту", - розповіли правоохоронці.

kyiv.npu.gov.ua

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Facebook "Київ Оперативний"

Facebook "Київ Оперативний"

На сторінці dtp.kiev.ua у Facebook також зазначили, що дівчина сиділа на задньому сидінні, але не була пристебнута.

Facebook "Київ Оперативний"

Як писав OBOZREVATEL, у Тернополі таксист із маленькою дитиною в салоні авто створив аварійну ситуацію, а потім почав сваритися з іншими учасниками дорожнього руху.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Гершенгорен Сергій
Гершенгорен Сергій
При замовленні таксі наполягайте щоб таксі було не євробляхою. Здоровіші будете!
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