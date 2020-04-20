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20 квітня • оновлено в 13:34
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У Києві таксист по-звірячому побив пасажира: перехожі знімали на відео

3.9т
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У Києві водій таксі побив пасажира, який нібито відмовився оплатити поїздку.

З слова таксиста, пасажир також не хотів покидати сало авто. Відео побиття в Facebook опублікував "Київ Оперативний".

"Ось що буде з пасажирами, які не будуть розраховуватися за послуги таксі та залишати авто", - йдеться в повідомленні.

Таксист побив пасажира

Таксист побив пасажира

На записі показано, як таксист кулаками і ногами наносив удари по чоловікові. Після чого завалив його на землю і знову завдав кілька ударів. Після того, як таксист помітив, що його знімають він попросив, щоб перехлжі бійки викликали поліцію ..

Відзначимо, що інцидент стався 19 квітня на Великдень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловіка зі скандалом вигнали з салону трамвая через те, що він виявився зайвим пасажиром, але при цьому відмовлявся вийти і буянив.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
таксі бійка
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Vыtiran думал проехать бесплатно, таксиста на колени.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Цеевропа, мля...)))
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