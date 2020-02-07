У Києві таксист під наркотиками втрапив у жорсткий інцидент: деталі та відео

У Києві помітили водія таксі, який спершу вживав наркотики, а тоді впустив у салон авто пасажирку та планував вирушити у дорогу.

Інцидент трапився у дворі на вулиці Івана Федорова. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На Івана Федорова, у дворі, стояв таксист на Renault. Ну, як стояв – так "заправляв" свої ніздрі порошком", – йдеться у дописі.

У Києві таксист під наркотиками втрапив у жорсткий інцидент Скріншот

За словами очевидця, він зателефонував до поліції та доволі довго очікував правоохоронців. А коли свідок вийшов з будинку, побачив, як у таксі сідала пасажирка. Тоді він зупинив автівку і проколов колесо.

Водій почав натякати на незаконність дій іншого чоловіка, втім, коли йому нагадали про вжиті наркотики, втік з місця події. Правоохоронці згодом прибули на виклик, але невідомо, чи спіймали водія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва, на вулиці Івана Федорова, помітили двох підлітків, які вживали наркотики.

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