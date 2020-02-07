Головна Новини
8 лютого • оновлено в 07:55
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

У Києві таксист під наркотиками втрапив у жорсткий інцидент: деталі та відео

11.3т
Читати матеріал російською

У Києві помітили водія таксі, який спершу вживав наркотики, а тоді впустив у салон авто пасажирку та планував вирушити у дорогу.

Інцидент трапився у дворі на вулиці Івана Федорова. Про це повідомили на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На Івана Федорова, у дворі, стояв таксист на Renault. Ну, як стояв – так "заправляв" свої ніздрі порошком", – йдеться у дописі.

У Києві таксист під наркотиками втрапив у жорсткий інцидент

У Києві таксист під наркотиками втрапив у жорсткий інцидент

Скріншот

За словами очевидця, він зателефонував до поліції та доволі довго очікував правоохоронців. А коли свідок вийшов з будинку, побачив, як у таксі сідала пасажирка. Тоді він зупинив автівку і проколов колесо.

Новини
Думали, що помер: у Києві хлопець влаштував переполох

Водій почав натякати на незаконність дій іншого чоловіка, втім, коли йому нагадали про вжиті наркотики, втік з місця події. Правоохоронці згодом прибули на виклик, але невідомо, чи спіймали водія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва, на вулиці Івана Федорова, помітили двох підлітків, які вживали наркотики.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
23
5
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И видео это не доказательство что он употреблял наркотик,доказательство это только медицинская экспертиза а ее уже не сделать т.к. это нужно было делать сразу)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я бы так этого звонившего посадил бы легко за нападение,ведь то что нюхал за рулём не доказать уже))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а теперь на месте водителя написал бы заявление в полицию что этот чел который вызвал полицию напал на него с ножом и пытался убить вот он и убежал,разбой и пусть потом этот дурень доказывает в полиции что это не так и доказать что он нюхал теперь невозможно употребление не карается и на месте его обдолбаным не взяли а вот факт нападения с колюше режущими налицо колесо проколото это разбой
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги