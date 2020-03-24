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24 березня • оновлено в 17:07
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У Києві таксі збило маму з дитиною на переході: малюка протягло під авто. Фото 18+

4.8т
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У Дніпровському районі Києва 24 березня трапилася жахлива ДТП. Водій таксі на пішохідному переході збив маму з дитиною, а тоді протягнув малюка кілька метрів під машиною.

Аварія відбулася на вулиці Митрополита Андрея Шептицького. Про це повідомили на сторінці Dtp.kiev.ua у Facebook.

"Водій таксі Renault на пішохідному переході збив маму з дитиною і кілька метрів протягнув малюка під автомобілем. Першими на місце прибули пожежники, які саме їхали з виклику. Їм вдалося підняти автомобіль і витягти малюка", – йдеться у пості.

У Києві таксі збило матір із дитиною на переході

У Києві таксі збило матір із дитиною на переході

Дитину госпіталізували у критичному стані. Її мама також постраждала, але у неї травми середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дарницькому районі Києва у понеділок вночі, 23 березня, трапилася страшна ДТП за участю інкасаторського авто і легковика. В результаті загинуло двоє осіб.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это Цеевропа, если кто не знал...
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Гоша Злой
Гоша Злой
Zhikharev Dmitry, иди прими брома а то перевозбудился
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