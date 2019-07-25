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У Києві таксі збило дитину просто на переході: відео

2.4т Читати матеріал російською

У Подільському районі Києва таксист служби Uklon збив на "зебрі" 4-річного хлопчика. Малюк їхав на дитячому велосипеді і був поруч з мамою.

Аварія трапилася на перехресті вул. Почайнинська і Щекавицька. Дитина і мати почали перетинати дорогу, але збоку їх намагалася об'їхати машина, яка заступила огляд таксисту, пише "Інформатор" (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

"За словами водія Uklon, з цієї причини він і не встиг повністю зупинитися і наїхав на хлопчика. На щастя, малюк отримав незначні травми: зчесав коліна і долоні, був у шоковому стані", – уточнили у виданні.

ДТП

ДТП

"Інформатор"

ДТП

ДТП

"Інформатор"

Дитину відвезли в лікарню для докладної перевірки здоров'я.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві 20 червня автомобіль збив жінку і дитину, після чого зник з місця події. Його затримали неподалік місця аварії.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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