У Києві таксі врізалося в тролейбус і загорілося: фото масштабної аварії

У Києві 29 серпня водій таксі Uber врізався в тролейбус, після чого його машина загорілася.

Пасажири громадського транспорту не постраждали, а таксист травмував голову, повідомили в Telegram "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"За Північним мостом трапилася серйозна ДТП за участю Uber і тролейбуса №31. За інформацією свідків, водій легкового авто на повній швидкості в'їхав у задню частину, від удару машина почала горіти", – уточнили в соцмережі.

Таксі влетіло в тролейбус

Uber загорівся після удару

Водій був госпіталізований у важкому стані. Крім цього, пасажирка тролейбуса повідомила, що пожежа в машині почалася моментально після зіткнення.

"Водій нехило так розбив голову, постійно то втрачав свідомість, то приходив до тями, поки ми чекали швидку. Дві патрульні машини тупо проїхали повз, навіть не зупинившись, а швидка приїхала хвилин через 20", – поділилася вона деталями.

Таксі Uber потрапило в ДТП

Основну допомогу потерпілому, за словами жінки, надавав водій тролейбуса і його пасажири.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві після поїздки в таксі Uber зник чоловік. В останній раз він виходив на зв'язок 25 серпня, коли сів у викликане ним авто в районі Виноградаря

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