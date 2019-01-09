У Києві таксі протаранило авто поліції: є постраждалі

У центрі Києва вночі 9 січня автомобіль таксі Uber протаранив поліцейський Renaut Duster. У ДТП постраждав один правоохоронець і таксист.

Аварія трапилася на перехресті вул. Ковпака і Великої Васильківської, пише "Інформатор". Обох потерпілих госпіталізували (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП з таксі Інформатор

"За попередньою інформацією, поліцейські рухалися по Великій Васильківській на виклик з увімкненими проблисковими вогнями. О 23:35 на перетині з вулицею Ковпака у них врізався Renault. В результаті аварії один із поліцейських пошкодив ногу. Його і водія Uber забрала швидка допомога", — повідомили деталі у виданні.

Авто Uber інформатор

Місце аварії на мапі Google

Як писав OBOZREVATEL, 2 січня позашляховик Range Rover врізався в авто слідчо-оперативної групи поліції Renaut Kangoo. В аварії постраждало двоє правоохоронців.