У Києві таксі протаранило авто поліції: є постраждалі

У центрі Києва вночі 9 січня автомобіль таксі Uber протаранив поліцейський Renaut Duster. У ДТП постраждав один правоохоронець і таксист.
Аварія трапилася на перехресті вул. Ковпака і Великої Васильківської, пише "Інформатор". Обох потерпілих госпіталізували (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
ДТП з таксі
Інформатор
"За попередньою інформацією, поліцейські рухалися по Великій Васильківській на виклик з увімкненими проблисковими вогнями. О 23:35 на перетині з вулицею Ковпака у них врізався Renault. В результаті аварії один із поліцейських пошкодив ногу. Його і водія Uber забрала швидка допомога", — повідомили деталі у виданні.
Авто Uber
інформатор
Місце аварії на мапі
Як писав OBOZREVATEL, 2 січня позашляховик Range Rover врізався в авто слідчо-оперативної групи поліції Renaut Kangoo. В аварії постраждало двоє правоохоронців.
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