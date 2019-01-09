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/Кримінал

У Києві таксі протаранило авто поліції: є постраждалі

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У центрі Києва вночі 9 січня автомобіль таксі Uber протаранив поліцейський Renaut Duster. У ДТП постраждав один правоохоронець і таксист.

Аварія трапилася на перехресті вул. Ковпака і Великої Васильківської, пише "Інформатор". Обох потерпілих госпіталізували (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП з таксі

ДТП з таксі

Інформатор

"За попередньою інформацією, поліцейські рухалися по Великій Васильківській на виклик з увімкненими проблисковими вогнями. О 23:35 на перетині з вулицею Ковпака у них врізався Renault. В результаті аварії один із поліцейських пошкодив ногу. Його і водія Uber забрала швидка допомога", — повідомили деталі у виданні.

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Авто Uber

Авто Uber

інформатор

Місце аварії на мапі

Місце аварії на мапі

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Як писав OBOZREVATEL, 2 січня позашляховик Range Rover врізався в авто слідчо-оперативної групи поліції Renaut Kangoo. В аварії постраждало двоє правоохоронців.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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