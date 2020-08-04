У Києві сусідка отруїла сім'ю з дітьми млинцями з мийною речовиною. Ілюстрація.

У Києві жінка отруїла сусідів із двома маленькими дітьми млинцями, у які підлила мийну речовину.

Інцидент трапився в понеділок увечері, 3 серпня, у Печерському районі столиці. Про це 4 серпня написала пресслужба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на своїй сторінці у Facebook.

"Родина з двома дітьми 3 і 6 років отруїлася, поївши млинців, до тіста яких, як вони дізналися, психічнохвора сусідка підлила мийну речовину", – йдеться в дописі.

За даними медиків, людей не довелося госпіталізувати, але "ті млинці сім'я запам'ятає надовго".

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