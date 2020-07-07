У Києві судитимуть чоловіка, якого підозрюють у 44 епізодах розбещення дітей

Житель Києва, якому інкримінують 44 епізоди розбещення неповнолітніх, постане перед судом.

Як ідеться на сайті Головного управління Національної поліції в Києві, жертвами чоловіка стали 9 дівчаток у віці від 9 до 16 років. Також підозрюваний поширював порнографію і вчинив сексуальне насильство по відношенню до двох малолітніх.

"Як з'ясували поліцейські, правопорушник під час спілкування через інтернет посилав дітям зображення порнографічного характеру й отримував аналогічні особисті фото у відповідь. Також він вів розмови на сексуальні теми і всіляко розбещував неповнолітніх. Під час особистих зустрічей із деякими з них цілував і торкався їхніх статевих органів", – йдеться у повідомленні.

Йому інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство), ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

"Зловмисник перебуває під вартою. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду міста Києва. Санкція найбільш тяжкого злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років", – розповіли в поліції.

У Києві поліція встановила чоловіка, який масово розбещував неповнолітніх. Фото – Національна поліція

Як писав OBOZREVATEL, поліція в квітні встановила особу 41-річного жителя столиці, який розбещував 10-річну дівчинку. У процесі розслідування стало відомо про ще 8 потерпілих дітей.

Раніше чоловікові було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 84 тис. грн, чим він і скористався. Але після того, як йому оголосили підозру у вчиненні нових епізодів, суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.