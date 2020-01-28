У Києві суд звільнив від несення відповідальності члена партії Путіна: усі подробиці

Дніпровський районний суд Києва звільнив від несення відповідальності у справі про зазіхання на територіальну цілісність України прихильника окупації півострову Крим, члена російської правлячої партії "Единая Россия" Ігоря Кучерявого.

Про це розповіла прессекретарка прокуратури АР Крим Катерина Діденко у коментарі УНІАН. Чоловік відомий своєю антиукраїнською позицією.

"Він визнав свою вину в повному обсязі. Проте на судовому засіданні сторона захисту заявила клопотання про звільнення від відповідальності у зв'язку з тим, що спливли терміни давності (Понад 5 років. – Ред.). В результаті суд задовольнив клопотання адвоката", – пояснила вона.

У Києві суд звільнив від несення відповідальності члена партії Путіна. Ілюстрація

Ще у грудні 2019 року, після того, як чоловіка затримали та оголосили підозру, Херсонський міський суд помістив його під домашній арешт на 60 діб.

Так, за матеріалами кримінального провадження, у березні 2014 року він вступив до так званої "тактичної групи Автоканал Севастополя", яка координувала діяльність блокпостів і виїзди бойовиків незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", протидіяла українським військовим.

Характерно, що Кучерявий був нагороджений медаллю Міноборони РФ "За возвращение Крыма" і ювілейним знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на КПВВ "Каланчак" на адмінкордоні з окупованим Кримом у вівторок, 3 грудня, затримали члена партії "Единая Россия" Кучерявого.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!